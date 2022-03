Guerra in Ucraina, sciopero per la pace in Fincantieri e CRN ad Ancona

ANCONA - Sciopero dei lavoratori di Fincantieri e Crn ad Ancona venerdì 4 marzo dalle 11 alle 12.30 che si ritroveranno in presidio a Porta Pia, largo Caduti sul Mare.

"E' iniziato un conflitto in Europa e si scelgono di nuovo le logiche della guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali, ignorando così la salvaguardia della vita delle persone- spiegano in una nota Fiom-Cgil e Uilm-Uil- I metalmeccanici di Fincantieri e del Crn di di Ancona non possono rimanere indifferenti e chiedono a gran voce lo stop immediato delle ostilità, a difesa di tutte le lavoratrici e lavoratori. Chiediamo che i paesi coinvolti tornino al tavolo di negoziato e che l'Europa eserciti la sua influenza e faccia tutto quello che è in suo potere per fermare il conflitto". I lavoratori di Fincantieri e Crn si impegneranno a sostenere e a contribuire alle raccolte di fondi per la popolazione ucraina. "Per questi motivi- concludono- e, come ci insegna la tradizione operaia, abbiamo proclamato per venerdì 4 marzo lo sciopero"