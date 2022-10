Lavoratori in sciopero a Villa Adria: sit-in di protesta per la mancata applicazione del contratto sanità privata

ANCONA - Scatta la protesta a Villa Adria. Lunedì 17 ottobre andrà in scena il sit-in indetto dalla Fp Cgil di Ancona. Dalle 12 alle 13 i dipendenti della struttura incroceranno le braccia contro la mancata applicazione del contratto sanità privata. «Villa Adria si occupa di riabilitazione post acuzia - fa sapere la Fp Cgil di Ancona -, ovvero riabilitazione di carattere intensivo codificata come ospedaliera. Quello che noi vogliamo spiegare è che ai lavoratori di quella struttura applicano un contratto inadeguato, che si riferisce alle strutture che fanno riabilitazione estensiva».

Il taglio

Il problema sarebbe innanzitutto di carattere economico: «Ovvero un taglio di circa 400 euro nella busta paga dei neoassunti» spiega il sindacato che sottolinea una discrepanza tra le risorse che la Regione Marche eroga alla struttura e le somme effettivamente percepite dai lavoratori. «Un differenziale che resta in azienda e non arriva ai dipendenti, come invece dovrebbe spettargli» tiene a sottolineare la Fp Cgil. Altro aspetto riguarda le progressioni orizzontali. «I lavoratori di Villa Adria attualmente non hanno aumenti salariali legati all’anzianità di servizio - prosegue il sindacato - mentre i contratti di sanità privata prevedono una progressione economica». Tutte questioni che verranno evidenziate durante la manifestazione di lunedì 17 ottobre. «Per le Marche - si legge in una nota di Fp Cgil Ancona -, il caso di Villa Adria, dove i dipendenti lavorano con il peggiore contratto del settore sanitario privato, è il più eclatante di tutta la regione».