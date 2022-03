Arriva la Scientifica: i segreti delle indagini in piazza Roma

Sabato 19 marzo il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Ancona, diretto dal vice questore Massimiliano Olivieri, sarà presente in piazza Roma, dalle ore 16, con uno stand dedicato e il fullback di pronto intervento per il sopralluogo sulle scene dei delitti.

La Polizia Scientifica è un servizio specializzato della Polizia di Stato, nato nel 1903, esperto in investigazioni tecniche e scientifiche, nei campi della chimica, biologia e fisica, oltre che di ausilio tecnico alle investigazioni tradizionali. Sabato pomeriggio dalle ore 16 sarà possibile conoscere le tecniche investigative e balistiche maggiormente usate. Il questore: «La polizia di Stato vicina alla gente e tra la gente, per costruire insieme un percorso di legalità e sicurezza e per riappropriarsi degli spazi urbani della città».