Scalinata a mare del Passetto, il punto sui lavori. Riapre la parte destra

ANCONA - Dopo la conclusione dei lavori di pulizia, consolidamento e protezione, sarà riaperta domani, venerdì 14 giugno alle 12, la parte destra della scalinata a mare del Passetto. Si è trattato di un lavoro complesso, portato a termine in sinergia con l’impresa e i progettisti, sulla base dei criteri del restauro conservativo e filologico. A partire dal mese di luglio sarà cantierizzata la parte destra della scalinata, con un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro. La scalinata sarà illuminata provvisoriamente, fino alla fine dei lavori, grazie alla fornitura di pali per la pubblica illuminazione da parte di Anconambiente.

Le ragioni dell'intervento

La scalinata, mai manutentata a partire dagli anni '30 del '900, rappresenta un unicum nel suo genere. I lavori si sono resi necessari per porre rimedio ai fenomeni di degrado progressivo e per mettere in atto interventi di rinforzo e di sostituzione di componenti degradati. L’analisi dei dati raccolti preliminarmente attraverso una serie di tecniche scientifiche ha mostrato che non sono presenti significative problematiche di natura statica, in quanto le strutture murarie risultano solide e ben costruite. Le manifestazioni di degrado più rilevanti riguardano il deterioramento dei materiali lapidei che, costantemente esposti all’azione di agenti atmosferici anche di notevole intensità, hanno perso in molti casi la loro consistenza, presentandosi erosi, al punto tale da determinare a volte delle vere e proprie lacune all’interno del tessuto murario. "Per dimensioni e destinazione d’uso – si legge nella relazione generale del progetto esecutivo - la scalinata a mare, più che un monumento, si configura come una vera opera monumentale, un imponente lavoro di ingegneria, insieme celebrativo e funzionale, che porta la firma dello stesso architetto Guido Cirilli, progettista del vicino Monumento ai Caduti, che segna il punto di partenza della discesa a mare per chi viene dalla città. Di fronte a un tema così peculiare, il progetto di riqualificazione non poteva che partire da una approfondita conoscenza del sito, dell’opera in sé stessa e dei suoi rapporti con il contesto".