Scale del Passetto “incerottate”, parapetti da sistemare: «Ancona cantiere work in progress»

Balaustre del Passetto transennate, mura pericolanti a via Thaon De Revel e parapetto di largo Casanova. In consiglio comunale, la consigliera M5S Daniela Diomedi ha chiesto conto all’amministrazione degli interventi in programma. «Non c’è angolo della città dove non ci sia il nastro rosso che delimita la zona di pericolo» ha detto la Diomedi: «Nel 2019 io stessa mandai una pec ai vigili del fuoco e alla polizia locale per segnalare la pericolosità delle balaustre del Passetto e delle mura di via Thaon de Revel- ha aggiunto la consigliera- fu messo il nastro bianco e rosso, ma se lo portò via il vento e tutto rimase così». L'assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini: «Sul programma delle Opere pubbliche, approvato a marzo, abbiamo previsto la riqualificazione della scalinata con 250mila euro all’anno- ha risposto Manarini- come per via Thaon De Revel, abbiamo dei fondi specifici mentre per largo Casanova il problema si è creato solo un mese e mezzo fa».

La scalinata

«L’intervento è delicato, va a toccare un’opera vincolata e sottoposta a controllo della Soprintendenza- ha spiegato Manarini- nel progetto si dovrà tenere conto dei materiali che la costituiscono ed è necessario verificare la qualità delle malte che aggregano la muratura dei parapetti. Per comporre il progetto generale serve uno studio accurato anche usando i droni, ma nel frattempo faremo un intervento per eliminare le parti più compromesse anche con ditte specializzate in ingegneria acrobatica».

Via Thaon de Revel

«Abbiamo fatto una relazione geologica che ha approfondito le questioni dei terreni che gravano sul muro di sostegno. Ora dovremo verificare i punti lesionati nel parapetto murario- ha spiegato Manarini- i tecnici stanno facendo indagini sulle caratteristiche costruttive e su come, a questo, è addossato il paramento murario. Sono stati posti dei fessurimetri, non ci sono segni di ribaltamento e il muro non è a rischio di crollo, quindi è stata messa solo una protezione che impedisce l’accesso alle scale laterali».

Largo Casanova

«Si tratta di un parapetto che dà su un muro storico, fatto di mattoni recenti. Da un mese e mezzo sono state messe protezioni per un avvallamento del terreno a monte del muro, che può dare qualche preoccupazione- ha proseguito Manarini-anche li dovremo operare con studi approfonditi. Tutta la città in degrado? Non è vero- conclude l’assessore-ad Ancona non ci sono mai stati interventi così diffusi e imponenti che riqualificano la città. Ancona è un cantiere “work in progress”».