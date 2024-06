Acconto Imu, la scadenza è alle porte. Tutto quello che bisogna sapere

ANCONA - Il 17 giugno 2024 scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU, l’imposta municipale propria dovuta al Comune di Ancona per l’anno 2024. Il versamento dell’acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il calcolo è sempre possibile rivolgersi a centri di assistenza fiscale o a professionisti. In alternativa, Ancona Entrate mette a disposizione dei cittadini uno strumento di calcolo semplice “CALCOLO IMU”, che consente in pochi passaggi di determinare l’importo da versare per l’anno 2024. L’applicazione è raggiungibile dal sito internet di Ancona Entrate. Il software effettua il calcolo dell’importo dovuto e consente di stampare il modello di pagamento F24.

Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali. Inoltre, è possibile scaricare dal sito web di Ancona Entrate (www.anconaentrate.it) la Guida IMU 2024. Per ulteriori informazioni sull’IMU, gli interessati potranno rivolgersi allo sportello al pubblico si Ancona Entrate in Via dell’Artigianato, n. 4 (lunedì-venerdì 9:00-13:00; martedì 15:00-17-00; giovedì 10:00-16:00) oppure contattare il numero verde 800.551.881