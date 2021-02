Missione su Marte passando per Ancona, la spedizione NASA si vive in diretta

Un collegamento con lo spazio per lo sbarco su Marte del rover chiamato a raccogliere campioni di roccia. L'Associazione Marchigiana Astrofili seguirà l'evento in diretta

Giovedì 18 febbraio, ore 21,55 italiane. Data e orario da segnare in agenda, perché entreranno nella storia. La missione “Mars 2020 Perseverance” della Nasa porterà infatti su Marte un robot che per la prima volta raccoglierà campioni di roccia dal pianeta rosso. L’ammartaggio, questo il nome tecnico dell’avvicinamento del dispositivo, sarà seguito e commentato anche da Ancona dall’Associazione Marchigiana Astrofili. All’interno del talk Black Night & White Show, il presidente di AMA, Davide Ballerini seguirà l’evento passo dopo passo grazie ai contributi in diretta video che arriveranno dal centro Centro Controllo Missione di Pasadena. Sarà possibile seguire la missione su Youtube e Facebook attraverso @uppingstudio e tramite il link disponibile sul sito www.amastrofili.it.

La missione

«Mars 2020 Perseverance è un programma avviato dalla Nasa diversi anni fa con l’obietivo di preparare un futuro sbarco umano su Marte- spiega Ballerini- la missione è partita lo scorso 30 luglio e dopo 7 mesi un rover, cioè un laboratorio itinerante, scenderà su un cratere chiamato Jezero. In quel posto ci sono tracce morfologiche di detriti lasciati in superfice, vuol dire che in passato ha ospitato dell’acqua ed è lì che si cercheranno eventuali tracce di vita fossile». La missione, spiega Ballerini, ha 4 obiettivi: studiare un ambiente che ha potenzialmente ospitato vita, ma soprattutto due: «Si raccoglieranno campioni di roccia in 38 capsule sterili, che verranno portati sulla Terra con una futura missione nel 2031- spiega il presidente AMA- poi verrà anche estratto ossigeno dall’anidride carbonica di Marte, in previsione di missioni umane».