La Santa Messa da San Ciriaco in diretta su Rai 1. Tra i tantissimi fedeli presenti anche il sindaco Silvetti

Domenica 3 marzo è andata in onda su Rai 1 la Santa Messa dalla Cattedrale di San Ciriaco, presieduta da Mons. Angelo Spina e concelebrata dal vicario generale don Luca Bottegoni e dal rettore del duomo don Giuliano Nava (regia di Simone Chiappetta, commento di Orazio Coclite). Alle ore 10.55 è stata trasmessa una clip di presentazione della città di Ancona e della chiesa, mentre alle 11 è iniziata la celebrazione eucaristica animata dalla Cappella Musicale San Ciriaco, diretta dal Maestro Tullio Andrioli. Il servizio liturgico è stato guidato da don Lorenzo Rossini, direttore dell’ufficio diocesano Liturgico e Ministeri. Sono tantissimi i fedeli che hanno partecipato alla messa, tra cui il sindaco Daniele Silvetti con la sua famiglia. Tanti anche coloro che hanno seguito la diretta su Rai 1.

Lo staff della regia e la squadra esterna Rai sono arrivati presso la Cattedrale di Ancona venerdì per la sistemazione dei mezzi e le prove con il coro, il servizio liturgico, i lettori, le preghiere dei fedeli, l’offertorio. Sabato sono stati allestiti l’impianto microfonico, le luci e le telecamere. Circa 20 sono gli operatori che hanno lavorato per la diretta, sei le telecamere utilizzate. La Messa in diretta che, è stata una delle prime trasmissioni della Rai, compie quest’anno 70 anni. È uno degli appuntamenti televisivi più longevi, contemporaneo all’inizio ufficiale delle trasmissioni della Rai (3 gennaio 1954). La prima volta fu, infatti, il 10 gennaio 1954 dalla Basilica di San Simpliciano a Milano, sette giorni dopo il “debutto” della Rai. La trasmissione è regolata da una convenzione tra la Rai e la Conferenza episcopale italiana. In questi anni è andata in onda da migliaia di chiese italiane.