Musei e romanticismo a San Valentino: alla scoperta di Corinaldo

Corinaldo a San Valentino si veste di romanticismo. La cittadina attende i suoi ospiti «per un selfie romantico seduti sulla Panchina del Bacio nel Giardino degli innamorati illuminato per l’occasione, per una visita a due alla raccolta di ceramiche Bojani, con un dolce dono, i biscotti del cuore fatti per l'occasione da un fornaio locale; per una passeggiata sotto le luci del MA Moderna Agorà dopo un'aperitivo in cantina o una cena romantica nei ristoranti corinaldesi».

Orari delle visite alla collezione Bojani: da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio, ore 17.30 – 19.30 – ingresso omaggio.