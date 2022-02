San Valentino nei mercati di Campagna Amica: fiori, il regalo più gettonato

Ditelo con un fiore. In vista di San Valentino è un tripudio di piantine nei mercati di Campagna Amica nelle Marche tra ranuncoli, viole del pensiero, tulipani e rose dei vivai del territorio. Un settore fiaccato da due anni di crisi pandemica appesantita dal caro energia, con +30% di spese per le bollette delle serre. Un caro bollette che colpisce il settore proprio in vista della festa degli innamorati, attesa come occasione di rilancio. Iniziative stamattina a Pesaro, nel mercato di via Lombardia, ad Ancona al Mercato Dorico, a Macerata in via Morbiducci, a Fermo in piazza Dante e ad Ascoli in via Tranquilli. Domani, domenica 13, fiori protagonisti di nuovo ad Ancona tra gli stand in piazza Roma. I doni floreali sono scelti dal 53% degli italiani, secondo uno studio Coldiretti/Ixé e vengono largamente preferiti rispetto a cioccolatini (25%), capi di abbigliamento (11%) e gioielli (11%).