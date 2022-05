Fiera, servizio navette: a San Ciriaco confermato anche il capolinea Del Conero

ANCONA- L’eliminazione dell’Ancona dai playoff di Lega Pro ha permesso al Comune di ufficializzare anche per il 4 maggio, il giorno di San Ciriaco con le varie premiazioni, celebrazioni e iniziative, il capolinea per le navette del Del Conero. Sarà possibile in questo senso lasciare la macchina al parcheggio dello stadio e arrivare comodamente in centro.

Nel dettaglio, oltre al Del Conero, sono confermati i capolinea dei bus navetta (partenze continue fino a sera) ai parcheggi del Cimitero di Tavernelle, in via S. Giacomo della Marca. Navette gratuite per il pubblico. Aperto anche il parcheggio degli Archi, con analogo servizio di trasporto. Come in passato, inoltre, sarà disponibile fino al 4 maggio una navetta a pagamento che collegherà il Dorico, dove farà capolinea, a Piazza Cavour, passando da Corso Amendola e ritorno. Dal 2 al 4 maggio le corse di questo tragitto sono previste dalle ore 7.17 alle ore 20.20, con 103 corse giornaliere, con cadenza 5’/9’.

Nella prima giornata di Fiera sono in tanti che hanno deciso di servirsi delle navette e dei parcheggi messi a disposizione. Anche il sindaco Valeria Mancinelli, nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta in Comune, aveva invitato la cittadinanza a partecipare in massa servendosi dei mezzi pubblici. Un appello, fin qui, ascoltato.