Fiera di San Ciriaco, navette anche per il Duomo. Come muoversi in città per la giornata del Patrono

ANCONA - La Fiera di San Ciriaco 2024 prosegue fino a domani con un ricco programma di eventi e servizi pensati per i visitatori che affollano la città in occasione del S. Patrono.

La giornata del Santo Patrono sarà scandita da importanti celebrazioni, tra cui la Santa Messa in Duomo alle ore 10.30, a cui seguirà nel pomeriggio, alle 17.30, una seconda celebrazione alla quale parteciperanno anche le Autorità. La cripta del Duomo, che ospita le spoglie di San Ciriaco, sarà visitabile per l'intera giornata dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Per agevolare gli spostamenti verso la cattedrale, è stato attivato un servizio navetta che collega Piazza Cavour al Duomo. Il servizio, previsto solo per sabato 4 maggio, partirà dalla Piazza dalle ore 09.15 alle 18.40, con 26 corse in andata e 24 al ritorno. Inoltre, fino al 4 maggio, sarà disponibile una navetta gratuita dal parcheggio dello Stadio del Conero, con partenze che iniziano alle ore 14.42 e terminano alle ore 21.12, con una corsa ogni 10 minuti. Il servizio, gestito da Conerobus e finanziato dalla Fiera, prevede partenze dal centro da Via Vecchini dalle ore 15.00 alle 22.00, con una fermata prevista in Via Giannelli.

Per coloro che preferiscono spostarsi con i mezzi pubblici, è attiva fino al 4 maggio una navetta a pagamento organizzata dal Comune con Conerobus, sostitutiva delle linee 1/4. La navetta collegherà il Dorico a Piazza Cavour, passando per Corso Amendola e ritorno, con 52 corse il 1° maggio e 103 al giorno dal 2 al 4 maggio. Per quanto riguarda i parcheggi, resteranno aperti con orari prolungati durante tutta la Fiera: