Nasce il tavolo per la salvaguardia del mosciolo selvatico

ANCONA - Si è costituito, ed è già operativo, il tavolo di lavoro per la salvaguardia del mosciolo selvatico. A volerne la costituzione seguendo costantemente l’ordine dei lavori il sindaco Daniele Silvetti che ha convocato le prime riunioni interlocutorie fin dai primi giorni del suo mandato.

Il gruppo di lavoro è costituito da rappresentanti della Regione Marche, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Istituto Irbim-Cnr, dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, dell’AMAP, dell’Ast, dalla Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, da Slow Food e da numerosi rappresentanti della pesca. Gli obiettivi puntano dritti al recupero e alla gestione del mosciolo selvatico ed è la prima volta che un problema di tale complessità viene affrontato mettendo assieme attori con competenze e prospettive così diversificate ma riunite da un obiettivo comune. Attraverso uno studio molto articolato si cercherà di chiarire le cause del declino del mosciolo e proporre eventuali misure di mitigazione per tutelare questa risorsa.

Cosa prevede

Il primo passo è stato quello di selezionare due aree di ricerca sperimentale presso il Passetto e Portonovo, dei veri e propri laboratori naturali in cui sarà possibile condurre le indagini, testare ipotesi e fare confronti. D’accordo con i pescatori, all’interno di queste aree, è stato identificato infatti un sito in cui i mitili non saranno raccolti per i prossimi 12 mesi, consentendo così ai ricercatori di comprendere quanto le attività di prelievo, piuttosto che le condizioni ambientali e i cambiamenti climatici, o la combinazione di questi fattori possano influenzare lo stato di salute, la riproduzione e il reclutamento dei moscioli.

Le attività sperimentali sono appena iniziate e gli Istituti scientifici metteranno a disposizione mezzi nautici, laboratori e personale specializzato per caratterizzare le condizioni ambientali dell’acqua e i parametri biologici degli organismi. Si capirà come sono cambiati i livelli di nutrienti e la temperatura del mare, e quali sono gli effetti sul tasso di crescita, la riproduzione, la risposta allo stress negli adulti e nei giovanili, la resistenza delle larve, o l’impatto delle fioriture cicliche di alghe che producono biotossine. Sarà possibile valutare sperimentalmente l’importanza di aree non soggette a prelievo per verificare la pressione diretta delle attività di pesca sulla risorsa, ma anche il possibile ruolo di queste zone come potenziali bacini di reclutamento e di riproduzione con effetti positivi sulle aree marine circostanti.

L’impegno proseguirà con la caratterizzazione socioeconomica delle attività di prelievo ed un’analisi approfondita della pressione esercitata dalla pesca commerciale e da quella ricreativa. Non mancherà nemmeno il coinvolgimento della cittadinanza che sarà parte attiva di questo processo attraverso progetti di comunicazione e sensibilizzazione mirati ad aumentare la consapevolezza sull’importanza da un punto di vista ambientale ma anche sociale e culturale del mosciolo. L’integrazione dei risultati scientifici, economici e sociali, l’ampio coinvolgimento degli stakeholders, dell’Amministrazione e degli enti di ricerca si concluderà con la definizione di un modello di gestione che possa contribuire ad una maggior tutela e valorizzazione del mosciolo selvatico.

Le dichiarazioni

“Ho fortemente voluto questo tavolo di lavoro – afferma il sindaco, Daniele Silvetti – con l’obiettivo di valorizzare una nostra peculiarità, salvaguardandola e rendendola sempre più prospera. Un ‘elemento’ di caratterizzazione e riconoscibilità che contribuisce alla nostra reputazione turistica”. “Si tratta di un progetto che pone le basi per caratterizzare le minacce e individuare le soluzioni per proteggere una risorsa così importante - dice Francesco Regoli Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente UNIVPM - con una squadra che vuole mettere la migliore ricerca scientifica al servizio della comunità e dei cittadini”.