Saltamartini mette in guardia: «Nelle Marche il contagio passa per i contatti familiari e sociali»

«Siamo in guerra, dobbiamo salvare delle vite e ci tengo a sottolineare un dato: c’è una tendenza a far sì che l’aumento dei contagi nella nostra regione dipenda da contatti familiari e sociali, come fidanzati, amici e genitori». A dirlo è l’assessore alla sanità delle marche Filippo Saltamartini che, in una conferenza stampa in cui ha annunciato una serie di iniziative della giunta in previsione di un peggioramento della pandemia di Covid, mette in guardia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Mi permetto di sottolineare un fatto: è assolutamente necessario che le persone che hanno dei congiunti a casa, soprattutto se anziani, stiano molto attenti con loro. Si registra infatti l’evidenza di una presenza di asintomatici che possono trasmettere la malattia ai propri familiari».