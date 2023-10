L'editoria marchigiana fa sfggio alla Mole, inaugurato il Salone

Si è aperto alla Mole Vanvitelliana di Ancona il Salone dell’editoria marchigiana, evento organizzato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche, in programma fino a domenica 22 ottobre. Prima edizione dedicata all’editore Valentino Bompiani, nato ad Ascoli Piceno, che fu precursore dell’attività editoriale nella regione ed ispiratore degli oltre cento editori attualmente operanti nelle Marche.

Il taglio del nastro che ha aperto ufficialmente le porte della manifestazione è stato anticipato da un momento di condivisione e di riflessione sul tema “Editoria e Umanesimo” a cura di Giancarlo Galeazzi, direttore della collana editoriale de “I Quaderni del Consiglio”.

“Mio padre – ha evidenziato la scrittrice e saggista Ginevra Bompiani, figlia di Valentino – è stato editore quando esserlo significava eccellenza. Al tempo stesso artista, artigiano, inventore, protagonista dei tempi con le proprie capacità e con i propri sogni. Il caso di essere nato ad Ascoli Piceno, quindi marchigiano – ha poi aggiunto, ringraziando per la dedica della prima edizione del Sem – non è mai stato preso alla leggera da parte della nostra famiglia”.

“Nelle Marche il nome di Bompiani rappresenta un punto di riferimento assoluto – ha affermato Giancarlo Galeazzi – un faro che illumina tutti gli editori. L’editoria, al pari dell’umanesimo è alla ricerca di quella bellezza di cui tutti noi siamo chiamati ad essere custodi”.

La Consigliera Segretaria dell’Ufficio di Presidenza, Micaela Vitri, ha rimarcato l’essenza plurale delle Marche anche nell’editoria, “motivo che ha condotto l’Ufficio di Presidenza a dare spazio e visibilità a chi, come gli editori, fa un lavoro silenzioso e prezioso, tramandando la nostra cultura e diffondendo cultura”.

Nei tre giorni di Salone, fino a domenica 22 ottobre, trenta gli editori presenti con i loro stand e la presentazione al pubblico di due pubblicazioni ognuno per oltre sessanta eventi in programma. Nella giornata di sabato 21 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’ascolto, è previsto l’incontro di Ginevra Bompiani e la psicologa e pedagogista Barbara Tamborini con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Ancona dal titolo “In ascolto dei tempi, all’ascolto dei giovani”.