Al Salesi una nuova stanza di accoglienza per i familiari dei ricoverati in Rianimazione

ANCONA - Inaugurata la stanza d’accoglienza (dotata di poltrone, sedie, tivù e macchina per il caffè) destinata ai familiari dei bambini e delle donne ricoverati nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Presenti all’inaugurazione i promotori e sostenitori dell’iniziativa: l’Associazione Patronesse del Salesi, con la presidente Milena Fiore a fare gli onori di casa; il Rotary Club Ancona 25-35, rappresentato dalla presidente, avv. Ekaterina Piazzolla e dalla socia, Martina D’Alessio; la Polizia Penitenziaria degli Istituti di Ancona nelle figure dei Comandanti di reparto di Montacuto, Dirigente Aggiunto Nicola Defilippis e di Barcaglione, Dirigente Barbara Omenetti; la titolare di Happiness Sport & Camp Fitness, dott.ssa Claudia Principi. All’allestimento ha inoltre partecipato, con la donazione di due comode poltrone, l’imprenditore Arnaldo Staffolani.

Ad accogliere i presenti il Direttore del reparto Rianimazione, Alessandro Simonini: «Un bambino malato ha una famiglia malata – ha detto nel suo saluto e ringraziamento - donare un po’ di riposo è doveroso nei confronti di chi assiste notte e giorno i piccoli pazienti: una poltrona, una tivù, un caffè e, in generale un momento di svago, sono indispensabili per affrontare meglio la permanenza in ospedale, specie se in un reparto tanto delicato».