Le befane in moto consegnano le calze ai piccoli ricoverati

Le befane in moto arrivano al Salesi. Nel giorno dell'Epifania i bambini ricoverati all'ospedaletto hanno ricevuto ieri mattina un'inaspettata visita. Nonostante la pandemia, dunque, si è svolta l’ormai decennale iniziativa realizzata dalle associazioni La Banda Bassotti di Cerreto d’Esi e dei Matti in Moto di Jesi, in collaborazione con le Patronesse del Salesi. Decine e decine di moto con in sella simpaticissime Befane, Hanno portato regali nei reparti pronto soccorso e malattie infettive e fatto una donazione per aiutare le famiglie in difficoltà. Nei giorni precedenti era toccato ai Moto Club Occhio del Gallo di Camerano, Franco Uncini di Recanati e Mariotti di Loreto, portare doni ai bambini, allo scopo di alleviarne le sofferenze in questo periodo tanto difficile. Un paio di giorni prima erano stati gli Arbitri di Basket di Serie A a rimpinguare le Sale giochi dell’ospedaletto, portando splendidi giocattoli interattivi, offerti dalla ditta Headu. Durante le festività, arrivati bellissimi doni ai bambini ricoverati in Neuropsichiatria e Rianimazione anche dal Rotary Club 2135.

«Il fine 2020 della nostra associazione – ha commentato la presidente, Milena Fiore – non ha per niente risentito del periodo che stiamo attraversando da tanti mesi. Gli amici di sempre sono rimasti tutti, anzi diciamo che in tanti hanno avuto una sensibilità ancora maggiore rispetto agli anni passati. Basti pensare a chi ci ha consentito – in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Ancona - di donare ben 150 pacchi regalo ai bambini appartenenti ad una novantina di famiglie in particolare difficoltà. Ma se abbiamo potuto organizzare e accogliere tutti questi momenti, lo dobbiamo anche alla sensibilità e alla vicinanza della Direzione Sanitaria del Salesi che ci ha autorizzato le iniziative e per questo mi sento di ringraziare di cuore la dottoressa Laura Polenta, oltre a tutto il personale della nostra seconda casa, il Salesi».