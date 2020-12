Al Salesi arrivano i pinguini, il regalo di Astea ai piccoli pazienti 

E' tempo di Natale e anche quest'anno Astea Energia ha rinnovato il suo sostegno alla Fondazione Ospedale Salesi Onlus donando 30 pinguini di peluche ai bimbi. «Un gesto per dimostrare la vicinanza ai piccoli ospiti di una struttura unica che da sempre è al servizio di chi soffre- scrive Astea in una nota- i peluche sono stati sanificati e sigillati e sono stati consegnati presso la sede della Fondazione che ha ringraziato a nome dell'Ospedale. Con questo gesto Astea Energia vuole essere vicina alle strutture ospedaliere e sanitarie che in questo momento particolare stanno lavorando in una difficile situazione».

«L'impegno per il territorio e per il sociale di Astea Energia è un fondamento della nostra azione - ha detto Luciano Castiglione, direttore generale - e sappiamo che non ci può essere alcuna economia senza un impegno sociale. Per noi da sempre è un impegno e continueremo ad investire anche nel futuro».