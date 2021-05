Salernitana in Serie A, Gadda: «Chapeau a mister Castori»

Dopo ventitré anni dall’ultima volta la Salernitana è tornata in Serie A. Decisiva per i granata la vittoria per 0-3 sul campo del Pescara con reti di Anderson, Casasola e Tutino arrivata a coronamento di una stagione da incorniciare. Una stagione dove è emersa in modo lampante la mano di Fabrizio Castori, tecnico classe ’54 originario di San Severino Marche, non nuovo a questo tipo di imprese. Tra gli attestati di stima giunti al mister marchigiano in queste ore, non poteva mancare quello dell’ex capitano dell’Ancona Massimo Gadda con cui ha condiviso l’esperienza di Cesena (Gadda è stato il vice di Castori dal 2004 al 2007). Questo il contenuto del post di “Gaddao” pubblicato sulla propria pagina Facebook:

“Massimo dovemo moggicà. Me lo sarò sentito dire un sacco di volte. Esempio di chi ha fatto la gavetta, quella vera. Se entri nella sua mente, nella sua anima se entri nel suo modo sanguigno di vivere le cose e di non arrendersi mai, non puoi fallire, impossibile. Il suo calcio è un calcio fatto di ritmo, aggressività, lavoro duro e poche pugnette. Complimenti mister per lo straordinario risultato”.