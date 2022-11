Saldi invernali: le date ufficiali di inizio e fine

ANCONA - Le vendite di fine stagione invernale si terranno dal 5 gennaio al 1° marzo 2023. Gli operatori che effettueranno questi saldi o parteciperanno all’evento del “Black Friday”, previsto per venerdì 25 novembre 2022, non hanno l’obbligo della preventiva comunicazione al Comune competente. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Commercio Andrea Antonini.

«Il periodo individuato è stato condiviso in sede di Coordinamento tecnico interregionale, con lo scopo di uniformare, su tutto il territorio nazionale, queste vendite. È stato sottoposto anche alla verifica delle associazioni di categoria, senza ricevere rilievi- riferisce Antonini-L’intesa interregionale del 2011 stabilisce le date di inizio delle vendite di fine stagione, cioè il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e il primo sabato del mese di luglio (per i saldi estivi). Per quanto riguarda quest’ultimi il Coordinamento interregionale si è riservato un supplemento di istruttoria, prima di definirne il periodo».