Saldi al via, Mencarelli (Cna): «Il commercio perde pezzi ma c'è ancora chi scommette sul futuro»

Sono partiti i saldi e Cna fotografa la situazione attuale del commercio sul territorio. «La provincia di Ancona perde imprese (-0,89%) - si legge nella nota - sul primo trimestre 2021 leggermente sopra alla media della regione Marche. La pandemia ha influito andando a evidenziare una situazione già negativa presente ancor prima del 2019. A questo dato allarmante si aggiunge il calo del numero di imprese a guida femminile, con quasi 600 imprese in meno (periodo 2014-2020). Andando ad analizzare per comparto il commercio pesa per il 24.7% del totale delle imprese della provincia con 100 imprese in meno perse solo nell'ultimo anno».



Prosegue il comunicato: «Nonostante il quadro generale non sia positivo ci sono imprenditori ed imprenditrici che hanno la forza di investire, di scommettere su nuovi progetti, creando occupazione, rilanciando un quartiere, una città. Ogni piccolo imprenditore che prende questa decisione lo fa con entusiasmo influenzando positivamente chi gli sta intorno». Così ha fatto la neo presidente di Cna Commercio e Turismo Claudia Mencarelli che ha inaugurato un nuovo punto vendita ad Ancona. «Nonostante la grande intraprendenza, la tenacia e il coraggio, noi piccoli imprenditori abbiamo bisogno di poter ritornare a lavorare in un clima di maggiore fiducia - dichiara Claudia Mencarelli Presidente Commercio Cna Ancona – si può e si deve avere fiducia nella ripresa ma serve un sostegno maggiore dal sistema per chi ha idee e voglia di investire, altrimenti non vedremo mai un’inversione di tendenza sui dati negativi attuali».