Safe Work Rock, la musica per sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro: presentato l'evento

ANCONA - La musica rock per sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza sul lavoro: una proposta innovativa che si propone di veicolare contenuti strategici e importanti attraverso momenti di intrattenimento. Anche la data è un simbolo: il 28 aprile ricorre la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro e l'Organismo paritetico regionale per il comparto dell’artigianato delle Marche (OPRAMarche), all'interno delle attività di promozione e diffusione della cultura della prevenzione in questo campo, ha organizzato il primo evento rock dedicato alla sicurezza sul lavoro: un grande evento al centro di Ancona, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di Rock 'N' Safe, il progetto nato con il fine di inserire in modo innovativo il tema della sicurezza nella cultura aziendale.

Lo stile dell'evento

Non si parlerà più – come spiegano le coordinatrici OPRAM (Organismo paritetico regionale per il comparto dell’artigianato delle Marche) - solo di numeri di infortuni e di morti sul lavoro. Con questa iniziativa si vogliono accompagnare lavoratrici, lavoratori, giovani e tutti i cittadini alla radice del concetto di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, con l'obiettivo di invitare a riflettere sulle corrette abitudini e procedure da applicare ogni giorno.

Il programma dell'evento

L'appuntamento per tutti è in piazza Roma, dalle 17 alle 23,30. L'evento è a ingresso libero. Si comincerà alle 17 con le scuole musicali, A. Gugliormella e Sonavox, Lotus Tribute band Elisa e Florilegio. Si proseguirà alle 20 con Rock 'N' Safe, e, per finire, alle 21,30 si esibiranno i Kurnalcool. Lo show sarà trasmesso in diretta streaming, mentre la piazza sarà animata anche da stand gastronomici con street food e birre artigianali. Nel gazebo dedicato alle informazioni, inoltre, un artista dipingerà una serie di acquerelli legati al tema della prevenzione della salute e della sicurezza.

Rock 'N' Safe

ROCK’N’SAFE, nato da un'idea di Stefano Pancari, è contenitore di una comunicazione alternativa, che viene messa a disposizione da manager HSE (Health, Safety, Environment – salute, sicurezza e ambiente) ed esperti di comunicazione. Stefano Pancari, nel mondo del business da 20 anni, si occupa di salute e sicurezza attraverso un gruppo di società, coordinando un team di decine di persone. È ambassador del network Italia Loves Sicurezza e ideatore di ROCK’N’SAFE, con il quale aiuta imprenditori e HSE a diffondere i valori della salute e della sicurezza nella cultura aziendale.

Le dichiarazioni

Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi eventi del Comune di Ancona: "Questo evento si aggiunge ai numerosi altri che l'Amministrazione comunale ha messo e metterà in campo per Ancona. Il valore aggiunto in questo caso è la novità della proposta, che coniuga intrattenimento e diffusione di buone pratiche e di una corretta cultura della sicurezza. Sono numerosi gli aspetti da considerare e da mettere a sistema quando si parla di sicurezza sul lavoro e purtroppo anche in questi giorni ci troviamo di fronte a episodi gravissimi, che hanno visto coinvolti, troppo spesso con il costo della vita, lavoratori, professionisti, intere famiglie che si trovano a piangere i propri cari o ad affrontare grandi problemi e difficoltà. La soluzione non è in capo a un singolo ente, a una singola realtà, ma è l'azione trasversale di moltissimi soggetti che può migliorare una situazione ancora oggi inaccettabile. Oggi è urgente diffondere una cultura della sicurezza effettiva e condivisa e, in questo senso, l'evento di piazza Roma ha un approccio interessante, perché parla di sicurezza con il linguaggio della musica rock, che unisce molte sensibilità e tante generazioni, e quindi può contribuire a diffondere quella cultura di cui oggi abbiamo bisogno".

Stefano Pancari, Rock 'N' Safe: "La sicurezza sul lavoro è sempre stata raccontata in modo noioso, ma questo non accadrà il 28 aprile. Sul palco si alterneranno tante band, e io sono orgoglioso, con Rock 'N' Safe che della sicurezza e del rock ha fatto il proprio marchio di fabbrica, di portare il nostro spettacolo di punta Looks that Kill. Insieme con altri artisti accompagneremo il pubblico in un viaggio immersivo su quel rapporto conflittuale che abbiamo con la vita, che diciamo tanto di amare, ma che poi mettiamo a rischio con i nostri comportamenti pericolosi. Sarà una grande festa, perché celebreremo la Giornata mondiale per la sicurezza, che prima ancora di essere frutto di una legge, è passione per chi ama la vita e sa vuol godere giorno dopo giorno".

Martina Focanti, coordinatrice regionale OPRAMarche: "L'evento che realizzeremo il 28 aprile, in occasione della giornata mondiale per la sicurezza, è incentrato su un metodo innovativo di comunicazione che veicolerà, con uno show di musica immagini e parole, contenuti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. L’intera manifestazione, che sarà trasmessa anche in diretta streaming, vuole coinvolgere tutta la rete della Pariteticità Artigiana d’Italia (OPNA-OPRA-OPTA), il sistema bilaterale e tutte le Parti Sociali".