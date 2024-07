Sacchetti per la raccolta differenziata, attivi a Falconara da lunedì i distributori automatici

FALCONARA MARITTIMA – Saranno attivati lunedì 22 luglio i tre distributori di sacchetti per la raccolta differenziata, installati in piazza Sant’Antonio nella zona del centro, in via Eugenio Montale a Castelferretti e in via Liguria a Palombina Vecchia. Nei giorni scorsi Marche Multiservizi Falconara ha sottoposto gli impianti a collaudo e dalla prossima settimana sarà possibile cominciare a utilizzarli. Per usufruire del servizio sarà necessario autenticarsi tramite la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto Tari, passandola nell’apposita feritoia o avvicinandone il codice a barre al lettore ottico. In fase di autenticazione potrebbero comparire sul display gli errori: ‘utente non autorizzato’ (se si utilizza una tessera sanitaria differente dall’intestatario del contratto Tari), ‘sacchi al momento terminati’, ‘sacchi spettanti nel periodo già presi’.

Ad autenticazione avvenuta, confermata dal messaggio ‘utente autorizzato’, il distributore procederà con l’erogazione in automatico, senza ulteriori operazioni da compiere. La tipologia e i quantitativi di sacchetti erogati sono calcolati in funzione della zona di appartenenza. I sacchetti spettanti a ciascuna utenza domestica (UD) sono così definiti: 104 sacchetti biodegradabili e compostabili per l’organico all’anno per gli utenti di tutte le zone della città e 52 ulteriori sacchetti gialli per plastica e lattine per residenti dei quartieri Palombina Vecchia, Barcaglione, Villanova, Fossatello, Fiumesino e Rocca Mare. Non tutte le UD dei quartieri sopra detti potranno prelevare i sacchetti multimateriale però. Solo quelle che non hanno il bidone/cassonetto condominiale per il conferimento di questi rifiuti.

Con la scelta di attivare i distributori automatici l’amministrazione comunale e Marche Multiservizi Falconara hanno voluto mettersi dalla parte dei cittadini, che potranno ritirare i sacchetti con comodità, nei tempi che riterranno più opportuni. Un'altra scelta ‘smart’ dopo il lancio di un altro strumento utilissimo: l’App Junker, creata per aiutare nella raccolta differenziata i cittadini, che spesso non sanno quale bidone utilizzare per separare i rifiuti.

«Con i nuovi strumenti legati alla raccolta differenziata – dice la neoassessore all’Ambiente Elisa Penna – intendiamo rendere il servizio più efficiente, migliorando ulteriormente i risultati della differenziata. Il Comune di Falconara nel 2023 ha raggiunto il 70 per cento di rifiuti differenziati e già nel 2022 aveva superato l’obiettivo europeo sul tasso di riciclo. Assieme all’app Junker, già scaricata da un quarto dei nuclei familiari falconaresi, ossia 2.606 utenti su un totale di 8.525 famiglie, le nuove tecnologie applicate nel nostro Comune affiancano e supportano tutti noi cittadini verso una gestione consapevole ed un continua riduzione dell’indifferenziata».