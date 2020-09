La Sabri sceglie Jesi per festeggiare i 2 milioni di followers

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Due milioni di followers su Instagram. Un traguardo non da poco e che va festeggiato in grande stile. Magari con un tatuaggio che resterà per sempre a testimoniare questo successo. È la storia di Sabrina Cereseto, in arte La Sabri Gamer, che ha scelto le Marche e nello specifico la città di Jesi per suggellare questo numero importante. Lo ha fatto tatuandosi una puzzola, opera realizzata dal tatuatore Luca Testadiferro del Diamond Tattoo di Jesi, mentre il suo fidanzato (il videomaker Alessio Bourcet, noto come Pikapalindromo su Instagram) ha scelto come soggetto una lampadina.

Testadiferro, che aveva già realizzato alcuni tattoo sulla pelle della bella e famosa gamer, ha però tatuato anche una terza persona. C’è infatti una particolarità, La Sabri e il suo fidanzato erano nelle Marche in vacanza in camper insieme al papà di lui. A sorpresa, lo hanno convinto a farsi il primo tatuaggio, cosa che ha reso ancora più indelebile la giornata. La Sabri, originaria di Monza, è stata finalista di Miss Italia e da sempre è una grande appassionata di videogiochi. Dall’apertura del suo canale su YouTube è stata una continua escalation, un fenomeno che non accenna a fermarsi nonostante i suoi 31 anni che la collocano in una fascia d’età ben più alta rispetto ai suoi competitor sulle piattaforme di gaming e social. Per lei il web è un vero e proprio lavoro e i 2 milioni di follower su Instagram una certificazione di alto livello. Ecco il perché del tatuaggio così simbolico e la volontà di realizzarlo in uno studio di eccellenza.