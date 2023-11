L'emozione di vedere Ancona dall'alto: la ruota panoramica è arrivata in città

ANCONA- La ruota panoramica è arrivata in piazza Cavour. Con i suoi 30 metri d’altezza e gli spettacolari giochi di luci, dal 2017 è l’attrazione principale del Natale anconetano. Oggi in tarda mattinata sono arrivati i tir con la grande giostra e questa sera inizierà la fase di montaggio. La ruota panoramica inizierà a girare sabato 11 novembre a partire dalle 10:00 e resterà in città fino al 27 gennaio 2024.