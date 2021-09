Il Comune pensa al Natale: ruota, pattinaggio su ghiaccio e ottovolante

Aperto il bando per le attrazioni del periodo natalizio da installare in piazza Cavour e piazza Pertini

Estate finita, si pensa al Natale. Non è un modo di dire. Il Comune di Ancona ha aperto un bando (scadenza 1 ottobre) per l’assegnazione in concessione di suolo pubblico dove installare attività di spettacolo. Ruota panoramica compresa. (qui il bando completo)

Piazza Cavour e piazza Pertini

Come si legge nell'avviso pubblicato sul sito del Comune, si cercano operatori su piazza Cavour e piazza Pertini. Tra le attività richieste ci sono una giostra per bambini, playground e un trampolino. Poi c’è lei, la ruota panoramica: il Comune ne chiede una con altezza minima non inferiore a 30 metri e munita di punti luce. Sempre per piazza Cavour, si cerca una pista di pattinaggio su ghiaccio di 10 metri per 30. Per piazza Pertini ivece si cercano un miniottovolante e un music express.