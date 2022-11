Ruota panoramica e pista di pattinaggio: «Utenze a carico dei gestori», ma è polemica sulla sponsorizzazione di M&P

ANCONA - Ruota panoramica, pista di pattinaggio su ghiaccio e altre attrezzature ludiche per il Natale: le utenze le pagano i gestori, che formulano contratti di fornitura temporanei. «Nulla è a carico del Comune» specifica il sindaco Valeria Mancinelli in risposta alla domanda in aula del consigliere Andrea Vecchietti (M5S). E’ polemica però sulla sponsorizzazione di Mobilità&Parcheggi agli allestimenti natalizi. Il tema è stato sollevato da Maria Grazia De Angelis (Fratelli d’Italia), sia dal punto di vista giuridico (“può un ente partecipato prendere parte a un bando di sponsorizzazione di questo tipo?”) e sia dal punti di vista di congruità (“dovrebbe occuparsi di parcheggi”). Occhi puntati, dunque, sulla sponsorizzazione di 219.600 euro.

«La legge numero 69 del 2009 stabilisce che le disposizioni che si applicano alle società con totale o rilevante capitale pubblico possono agire secondo le norme del diritto privato, sempre che non si tratti di atti autoritativi e cioè di provvedimenti» ha spiegato il sindaco Valeria Mancinelli. «In attività negoziali, e quindi nella stipula dei contratti, queste società possono agire come soggetti privati». In quanto all’opportunità della sponsorizzazione: «Gli eventi natalizi comportano una serie di impegni anche in termini economici sul piano della mobilità e della sosta per organizzare l’accesso al centro di migliaia di persone- ha aggiunto il sindaco- vedi la messa a disposizione di navette e parcheggi gratuiti o la circolazione del trenino. Il fatto che M&P dia un suo contributo è quindi una scelta opportuna e coerente».

Non ci sta però la De Angelis, che tiene il punto: «Argomentazione imbarrazzante, quei soldi sono stati spesi per mettere le luminarie e la diffusione di canzoni di Natale. Siamo davanti a un uso fortemente improprio di risorse pubbliche, che andrà verificato».