RUN di nuovo all'opera nella Galleria del Risorgimento: al via i lavori per il murales lato via Giannelli

ANCONA- Da questa sera RUN sarà di nuovo all’opera per completare il murales sulle facciate della Galleria del Risorgimento rappresentanti la storia e le peculiarità di Ancona. Il secondo step di intervento riguarda l’accesso al tunnel lato via Giannelli e per farlo, Giacomo Bufarini, in arte RUN, lo street artist anconetano conosciuto a livello internazionale incaricato dal Comune di realizzare l’opera, impiegherà circa due settimane. Con questa iniziativa, l'amministrazione intentde di migliorare il decoro urbano di uno dei punti di ingresso della città. Stando al cronoprogramma iniziale, la Galleria del Risorgimento avrebbe dovuto cambiare volto entro il 25 aprile, ma a causa del maltempo e dei successivi impegni all’estero dell’artista, il completamento dell’opera è slittato a luglio. Il progetto si presenta come una grande libreria con scaffalature che ospitano elementi storci, architettonici e di costume identificativi del capoluogo. Se lato asse il murales rappresenta i leoni del Duomo, l’iconica gru della Fincantieri, elementi che ricordano il mare e il porto, sulla facciata lato via Giannelli presto compariranno il Duomo, la mascherina della fontana del Calamo, l’indimenticabile Umbertì, dettagli di fiori, pesci, animali, oggetti della vita comune.

Viabilità

Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori la viabilità subirà delle modifiche. L’ordinanza in vigore prevede provvedimenti limitativi dalle ore 21:00 alle ore 06: dal 15 al 31 luglio 2024. In particolare, la galleria è interdetta alla circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia; in Largo Bevilacqua vige il divieto di sosta e fermata su ambo i lati, ad eccezione della piattaforma utilizzata dall’artista per realizzare i murales; in via San Martino intersezione via Giannelli obbligo di proseguire dritto in direzione via Isonzo o a sinistra in direzione via Giannelli – Piazza XXIV Maggio. Apposita segnaletica di preavviso della chiusura della Galleria del Risorgimento sarà posizionata in via Vecchini intersezione via San Martino, in via Bocconi intersezione via Marini, in via Martiri della Resistenza nei pressi della caserma dei vigili del fuoco e in Piazzale Europa.