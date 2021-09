Rugby inclusivo, rugby per tutti: l’Unione Rugbistica Anconitana apre ancora le sue porte

La società anconetana in concomitanza con un evento nazionale promosso dalla Federazione Italiana Rugby promuoverà un altro open day per aprire a tutti le porte di un rugby sempre più inclusivo

Un rugby aperto a tutti, un rugby sempre più inclusivo e senza barriere. L’Unione Rugbistica Anconitana, in occasione di un analogo evento nazionale promosso dalla Federazione Italiana Rugby rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze appassionate dai 3 ai 18 anni, scenderà oggi pomeriggio (dalle 17 alle 19 aperto a tutti) nuovamente sul sintetico del Nelson Mandela pronta ad accogliere tutti i partecipanti.

Si tratta di un’iniziativa di grande importanza in quanto la disciplina rugbistica è fondamentale per lo sviluppo delle capacità psicomotorie, relazionali ed emotive di ogni singolo individuo senza considerare i benefici per la crescita e per la cura del corpo. Come ogni evento di rugby che si rispetta tutti i più piccoli, al termine della giornata, potranno beneficiare di uno speciale terzo tempo per vivere tutti insieme una vera e propria giornata di festa a tinte ovali.