Via la strettoia di Sappanico, aspettando (da 15 anni) la demolizione del rudere

SAPPANICO - «Finalmente giunge la notizia che verrà finalmente eliminata la pericolosa strettoia di Sappanico sulla Strada Provinciale 6, che da decenni crea problemi anche seri a quanti sono costretti a percorrere quella strada o risiedono nella frazione di Sappanico, visti i numerosi incidenti accaduti e i blocchi stradali causati dai tir rimasti incastrati nella strettoia» Parole del consigliere M5S Andrea Vecchietti.

«Verranno espropriati i terreni limitrofi alla strettoia e demoliti 3 fabbricati, grazie ad un accordo tra Provincia e Comune di Ancona, ove la Provincia mette i soldi, 817.000 €, mentre il Comune provvederà alla progettazione ed esecuzione dei lavori necessari- prosegue Vecchietti- ma su questa area si innesta un’altra operazione: nel 2008 il Comune ha acquistato uno dei ruderi pericolanti della strettoia per la modica cifra di 85.000 euro, per demolirlo e adibire il suolo a parcheggio pubblico. Ma da allora, l’intervento, pur sollecitato costantemente dagli abitanti della frazione, che speravano nel contenimento del degrado dell’area e nell’eliminazione del pericolo di crollo, si è sempre arenato nella ignavia dell’Amministrazione. Sappiamo infatti che la sindaca migliore del mondo, anziché puntare alle richiesta dei cittadini delle periferie o delle frazioni , evidentemente portatori di pochi voti, preferisce lanciarsi in opere di straordinario appeal, quale il rifacimento di piazze e balaustre effetto degrado intonaco scrostato o laghetti stagnanti- prosegue il consigliere- dal 2008, dopo 15 anni, il rudere è ancora lì, dopo rimpalli con la soprintendenza su presunti vincoli storici, sulla necessità e redazione di un progetto di demolizione, siamo infine giunti ad un appalto di 85.000 euro, per la demolizione di un edificio che nell’attesa si è demolito da solo, ormai ridotto a pochi metri quadrati di mura pericolanti e per il consolidamento della parte di muro confinante con l’edificio a fianco , che verrà tra poco demolito. Speriamo quindi che l’efficienza e la solerzia di questa Amministrazione, che ben conosciamo, non conduca, prima a demolire il rudere, poi rinforzare i muri a confine, infine demolire tutto, anche i muri appena rinforzati, per la gioia delle imprese vincitrici degli appalti, fra quanti anni non si sa».