Da rudere a parcheggio, ma si aspetta ancora: costi e tempi dell'eterna incompiuta

SAPPANICO - Parcheggio di Sappanico, ancora un nulla di fatto per il rudere da abbattere e trasformare in area di sosta. In consiglio comunale è stata Maria Grazia De Angelis a sollevare la questione: «Il rudere che avreste dovuto demolire per realizzare il parcheggio sta cadendo» ha osservato la consigliere Fratelli d’Italia.

«Nel 2009 il terreno e il fabbricato sono stati acquistati per realizzare un area verde pubblico e un campo polivalente per la pratica sportiva. Il prezzo pagato allora di 210 mila euro era per l’intera area senza distinzione nell’atto notarile tra fabbricato e appezzamento di 3900 metri quadrati- ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini- il progetto prevede l’abbattimento e la realizzazione di un parcheggio, il costo previsto è di 350mila euro. All’interno della stessa cifra sono previste anche le possibili revisioni dei prezzi in conseguenza dei decreti per le compensazioni. C’è una cifra, accantonata, che corrisponde al 7 percento dell’importo dei lavori». Sì, ma i tempi? «Dal momento in cui quel fabbricato è stato acquistato e diventato pubblico, è stato necessario rispettare i tempi della soprintendenza. Il progetto è pronto, appalteremo i lavori a breve e realizzeremo l’opera».

«Il rudere è stato comprato a una cifra esorbitante, il campo sportivo c’era già e non è stato acquistato in quell’occasione- ha replicato la De Angelis- nel 2018, inoltre, la sovrintendenza si era già pronunciata. 150mila euro lieviteranno e lo dimostrerò, perché questo prezzo è stato approvato ben due anni fa e sarà approvato un aggiornamento di spesa grazie al fatto che voi non fate i lavori quando promettete di farli».