Nuova rotatoria, partono i lavori: indicazioni per la viabilità durante il cantiere

OSIMO - Inizieranno domattina i lavori per realizzare la nuova rotatoria tra via Sbrozzola e la statale Adriatica. Si tratta di un’opera finanziata dal ministero nell’ambito dei fondi regionali stanziati nel 2019 dalla Regione per migliorare il collegamento tra Osimo e il futuro ospedale dell’Aspio. Il Comune ha espletato tutte le procedure chiedendo le necessarie autorizzazioni ad Anas, competente per la statale 16 dove insisterà l’opera viaria, e ha appaltato l’intervento per un importo complessivo di 430.066 euro.

A vincere la procedura pubblica, con un ribasso del 20,3%, era stata la Riviera Costruzioni Srl di Saludecio, provincia di Rimini. La rotatoria permetterà finalmente di mettere in sicurezza un incrocio molto delicato, specialmente per chi, scendendo da Osimo o uscendo dal vicino parco commerciale, si deve immettere sull’Adriatica in direzione Ancona. Gli uffici tecnici del Comune hanno convocato la ditta per domattina alle 10 sul luogo del cantiere per procedere alla consegna dei lavori, per i quali Anas ha emesso una apposita ordinanza che restringe da domattina al 12 gennaio la carreggiata lato di destra, direzione sud. La Riviera Costruzioni, intervenendo a step e con apposita segnaletica stradale, consentirà il transito lungo la statale e l’immissione da e per via Sbrozzola, senza mai chiudere del tutto il bivio considerando la zona strategica per il traffico extraurbano. «In qualità di sindaco- Commenta Simone Pugnaloni- ringrazio i tecnici del Comune che, pur con i tempi complicati della burocrazia italiana, sono riusciti a portare a compimento un importante obiettivo di mandato per la nostra giunta comunale».