Claudia Principi è la nuova presidente del Rotary Ancona 25-35

ANCONA - Cambio di presidenza al Rotary Club Ancona 25-35. Lo scorso 28 giugno nella cornice del giardino di Villa Amalia, nuovo ristorante dello chef Elis Marchetti, Claudia Principi, imprenditrice dell’Happiness Group, è succeduta al presidente uscente Mario Antonio Massimo Fusario.

L’occasione è stata utile per ripercorrere tutte le iniziative svolte dal Club, tutte intese a servizio del prossimo nella locale comunità, nell’anno rotariano 2023-2024. Tra queste sono state ricordate il progetto Start Me Up, finalizzato a fornire una formazione sulla gestione d’impresa a giovani imprenditori under 35, il progetto Pasqua al Salesi, in collaborazione con i supereroi dell’Associazione Fantasia Sogni Realtà, che, ogni anno, prevede la consegna di doni agli ospiti del Salesi in occasione delle festività pasquali, il progetto Atleti al tuo fianco, volto a sensibilizzare le società sportive della città sul tema del supporto ai malati oncologici. Numerose anche le attività di raccolta fondi, tra le quali la Pink Walk, a supporto della ricerca sul cancro, la sfida di cucina, finalizzata, quest’anno, a raccogliere fondi per la Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus, da anni impegnata nella ricerca in campo onco-ematologico, o la raccolta fondi a supporto dell’organizzazione del festival letterario Berta Filava.

Non sono inoltre mancati eventi pubblici aperti alla cittadinanza, come l’incontro sul bullismo e il disagio giovanile, il forum sulla transizione energetica equa e sostenibile e l’incontro sui testimoni di speranza che ha visto la partecipazione di Pino Masciari, uno dei primi collaboratori di giustizia. L’anno è infine culminato con il finanziamento dell’opera di rifacimento delle facciate della Galleria Risorgimento: un service fortemente voluto dal Presidente Fusario a testimonianza della vicinanza del Rotary Club Ancona 25-35 alla città. Da segnalare anche l’ingresso di due nuove socie: Martina Sestilli e Irene Cingolani.