Il Rotary di Ancona e Falconara premia il comando dei Vigili del Fuoco

Assegnato al comando dei VdF il “Premio Azione Professionale” per l’elevatissimo grado di efficienza mostrato negli innumerevoli interventi compiuti negli anni.

Il Rotary Club Ancona Conero insieme al Rotary Club Falconara ha assegnato il "Premio Azione Professionale" al Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona. La commissione interclub per l’Azione Professionale ha assegnato il premio al Corpo dei Vigili del Fuoco di Ancona con la seguente motivazione: “ Per l’elevatissimo grado di efficienza dimostrato negli innumerevoli interventi compiuti costantemente negli anni con altissima professionalità e senza risparmio di energie, non ultimo nel gravissimo incendio scoppiato nel cuore produttivo del porto di Ancona” queste le parole del presidente del Rotary Club Ancona Conero Avv. Paolo Pauri che mercoledì scorso ha consegnato di persona la targa all’Ing. Felice Di Pardo – Direttore regionale Vigili del Fuoco Marche e all'Ing. Mariano Tusa - Comandante provinciale Vigili del Fuoco di Ancona.

«Grazie ai soci di questo prestigioso Club, da sempre impegnato nel sociale - ha sottolineato Di Pardo - ci ha fatto tanto piacere ricevere questo attestato di stima nei confronti del nostro lavoro». Di Pardo ha poi tenuto una relazione sull’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sui Reparti speciali come i nuclei cinofili, le unità Usar per il soccorso tra le macerie o i nuclei Elicotteri, sull'organizzazione dei campi base e l'organizzazione sui territori. «Gli interventi nell'ultimo anno e mezzo si sono ridotti del 70% causa Covid - ha rivelato Di Pardo - ma sono stati più specifici e mirati».

L'Ing. Tusa ha parlato degli interventi dei Vigili del Fuoco di Ancona (sono state 9mila le richieste di soccorso nel 2019 in tutta la provincia tra soccorsi e salvataggi, incendi, incidenti stradali e molti altri) con un focus sull’incendio nell’area “ex Tubimar” al porto di Ancona di settembre 2020 che ha distrutto 4 ettari di un capannone industriale: «Come fare a raccontare di un incendio? Il cuore del porto era insidiato da questa minaccia, abbiamo capito subito che dovevamo salvaguardare i cittadini di Ancona. In seconda battuta dovevamo salvaguardare le attività produttive e l'ambiente, lavorando con un certo grado di sicurezza. Per molti di noi è stato l'incendio più grande ed esteso che avessimo mai visto». Il Premio Azione Professionale del Rotary mira a riconoscere quelle personalità che hanno avuto un significativo impatto sull’avanzamento dell’azione professionale, seguendo gli standard etici e utilizzando le proprie doti professionali a servizio della comunità.