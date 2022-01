Il Rotary Club Falconara in visita alla Sinagoga nel ricordo del passato

Soci e ospiti del Rotary Club Falconara, guidati dal presidente Paolo Lovascio, hanno fatto visita domenica scorsa (23 gennaio) alla sinagoga di Ancona. La delegazione falconarese è stata ricevuta dalla dottoressa Manuela Russi, presidente della Comunità ebraica del capoluogo dorico. Una visita non casuale, questa. Almeno nelle tempistiche. Perché il Rotary, a ridosso della Giornata della Memoria di domani, 27 gennaio, per commemorare le vittime dell’Olocausto, ha intenzione di organizzare un incontro sul tema, dedicato soprattutto agli studenti e in presenza di alcuni studiosi dell’ebraismo.

«Fare memoria, sempre, ricordare le atrocità commesse dall’uomo, stimolare una riflessione con e per le nuove generazioni, riteniamo possano essere strumenti imprescindibili affinché certi errori, tremendi, che hanno macchiato la storia mondiale, non vengano mai più ripetuti – afferma il presidente del Rotary Club Falconara Paolo Lovascio -. Abbiamo molto apprezzato le testimonianze portateci dalla presidente Manuela Russi, esaustiva e disponibile nel rispondere alle nostre domande, e abbiamo pensato che sarà utile organizzare, nelle prossime settimane, un incontro sulla Shoah con esperti e storici, anche per garantire ai giovani un momento di arricchimento personale e culturale».