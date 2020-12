Il Rotary club dona al Salesi e all'Inrca due potenti sanificatori

Un potente macchinario sanificatore che igienizza gli ambienti con perossido di idrogeno e argento solfato è stato donato oggi, venerdì 11 dicembre, dal Rotary club Ancona all'ospedale pediatrico Salesi e all'istituto per anziani Inrca. Lo strumento è in grado in meno di un'ora di sanificare ambienti anche molto ampi e di igienizzare stanze di degenza, sale d'attesa, sale operatorie e ambulatori.

La donazione fa parte di un progetto di respiro internazionale a cui hanno pertecipato 11 club di tutte le regioni del distretto (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise) e i club indiani e americani, in una gara di solidarietà contro l'epidemia del Covid-19. Presenti alle consegne nelle due strutture rispettivamente il direttore generale Inrca Gianni Genga e i medici del reparto di oncoematologia pediatrica con il primario Paola Coccia insieme ai rappresentanti dei tre gruppi del Rotary club dorico.