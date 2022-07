Rotary, il Governatore del distretto 2090 ricevuto dal sindaco

FALCONARA - Il sindaco Stefania Signorini ha ricevuto questa mattina al Castello il dottor Paolo Giorgio Signore, governatore per il biennio 2022-2023 del Distretto 2090 del Rotary, che comprende Marche, Umbria e Abruzzo. Il governatore era accompagnato dall’assistente Luciano Maculan. Presenti il nuovo presidente del Rotary Club di Falconara Paolo Bedetti, il segretario Marco Violini e il prefetto Oscar Simoncelli.

Il sindaco ha voluto omaggiare il dottor Signore della vela realizzata dall’artista falconarese Guido Armeni per il Comune di Falconara e ha donato ai rappresentanti del Club un libro che ripercorre la storia dei primi nuclei abitati del territorio. L’incontro ha rappresentato l’occasione per parlare dei progetti avviati dal Distretto del Rotary, come quello che riguarda la comunità di Capodarco, e di quelli realizzati a Falconara, come il contributo per la realizzazione del Centro Giovani di via IV Novembre.