Roccheggiani, la tribuna è ancora ferma: «La convenzione non è stata inviata»

Si continua a parlare di stadio Roccheggiani con i lavori riguardanti la tribuna coperta che non sono ancora iniziati dopo mesi di discussione. Lo stato dell’impianto di Falconara Marittimo, tra le altre cose, aveva obbligato anche la Falconarese a disputare lo storico derby di Prima categoria con la Castelfrettese a porte chiuse nella prima parte di stagione.

Dopo uno stallo ormai troppo prolungato, che penalizza società e cittadinanza, il consigliere di opposizione Marco Baldassini ha chiesto conto della situazione all’assessore Valentina Barchiesi. La risposta, la stessa dei mesi scorsi, ha confermato che la convenzione necessaria per aprire il bando di gara (ottenendo quindi l’erogazione effettivo del finanziamento legata al bando Sport&Periferie di 400mila euro) non è stata ancora inviata al Comune di Falconara dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri nonostante i colloqui intercorsi. Una volta siglata la convenzione saranno necessari nove mesi di lavori per completare la struttura, sempre secondo quanto riportato dall’Assessore.