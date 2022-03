Italia, Mancini rilancia: «Ho parlato con Gravina, vedremo cosa migliorare»

ANCONA- Roberto Mancini non lascia la Nazionale. Perlomeno è quanto bisogna dedurre dalle parole del ct jesino rilasciate all’Ansa che sembrerebbero escludere dimissioni post-eliminazione dai playoff per il Qatar in seguito alla sconfitta di Palermo con la Macedonia:

«Ho parlato in questi giorni con il presidente della Figc Gabriele Gravina, siamo allineati su tutto. Ne riparleremo poi con calma, vedremo cosa migliorare. Perche' penso di poter restare? Perche' sono giovane, e con questi ragazzi penso di potermi divertire ancora. Non possiamo tornare indietro, per recuperare quello che a novembre non avremo, ma possiamo guardare avanti».

Stasera, 29 marzo, intanto l’Italia sarà di scena a Konya per l’amichevole in programma fissata dalla Figc contro la Turchia eliminata a sua volta dal Portogallo.