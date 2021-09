«Grazie Roberto», il murales che celebra la vittoria ad Euro 2020 è meraviglioso

JESI - Lo sguardo sorridente, la coppa in mano. Il Team Technicalz ha quasi completato il murales per celebrare l'indimenticabile vittoria di Roberto Mancini ad Euro 2020. L'opera, che non poteva non essere realizzata in via del Prato dove Mancini è nato ed è cresciuto calcisticamente nell'Aurora Calcio, ha già attirato l'attenzione dei cittadini leoncelli, che in massa stanno fotografando l'imponente realizzazione in attesa della sua inaugurazione ufficiale. Intanto manca sempre meno alla festa in programma il prossimo 15 di settembre al palasport Ezio Triccoli, dove Mancini sarà presente e dove verrà celebrato da una città intera.