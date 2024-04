Nel cuore della città la storica rosticceria riprende vita, Grilli pronto a stupire: "Le persone al centro del progetto"

SENIGALLIA - Il nuovo progetto di Roberto Grilli è realtà. L'imprenditore anconetano, 37 anni, è pronto a riaprire la storica Rosticceria del Portone. Domani, giovedì 4 aprile, alle ore 18.30, inaugurazione aperta alla cittadinanza alla presenza del sindaco della città Massimo Olivetti.

Per Roberto Grilli, titolare della Grilli Fabbrica Alimentare di Jesi, si tratta del primo negozio fisico dell'azienda di famiglia. Una vera e propria eccellenza del territorio capace di fatturare oltre il milione di euro in soli 24 mesi di vita. La nuova Rosticceria del Portone è stata pensata come punto di partenza di alcuni futuri monomarca. "L'innovativo format pensato dalla startup Grilli Fabbrica Alimentare - racconta lo stesso Grilli - guarda al futuro strizzando l'occhio al passato e alle vecchie botteghe di quartiere. Ho voluto creare un format snello che porti la genuinità dei prodotti freschi direttamente al consumatore finale riuscendo ad avere un forte contatto diretto, accorciando la filiera distributiva a vantaggio di una maggiore sostenibilità territoriale".

"Come canale distributivo - continua - sappiamo che accorciare la filiera aiuta la produzione e la vita delle imprese stesse. Per questo aprire un nostro negozio, la prima bottega Grilli, è stata e sarà una grande sfida competitiva ma sicuramente molto promettente. Abbiamo inoltre lasciato il team di vendita della precedente gestione, riassumendo le commesse, così da garantire continuità col pubblico senigalliese e non lasciare a casa nessuno. Le persone sono sempre fondamentali e centrali per ogni nostra attività”.

Dal 5 Aprile 2024 la Rosticceria tornerà a lavorare a pieno regime, in Piazza della Repubblica 32, con tantissime novità. Infatti, oltre a gastronomia e rosticceria, ci saranno anche diversi sughi pronti in vetro, pasta fresca e il famoso brodo in bottiglia di Grilli Fabbrica Alimentare, l’ultima invenzione sperimentata lo scorso Natale che ha avuto enorme successo online.