Startupper e manager d'azienda, Roberto Grilli nuovo presidente dei Giovani Imprenditori Cna

E' Roberto Grilli il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Cna Ancona. Il manager d'azienda ed imprenditore, titolare della startup FoodFind, è subentrato al presidente uscente Luigi Paladini. L'ufficialità della nomina è arrivata durante l’evento inaugurale del 2021 del format nazionale, con una tavola rotonda digitale tutta al femminile che ha animato il congresso elettivo dei giovani imprenditori Cna. Ad introdurre l'evento il presidente territoriale di Ancona Maurizio Paradisi e il presidente nazionale dei giovani Marco Vicentini.

«Nella mia vita professionale ho sempre cercato di imparare dai manager più bravi - ha esordito Roberto Grilli - uno di questi è sicuramente Ennio Presutti. L’ex manager IBM diceva sempre che nella vita l’imprenditore attraversa tre fasi: impara, guadagna, restituisci. Ho voluto far mio questo concetto cercando di renderlo attuale nel nostro contesto territoriale. Per questo il nostro programma si svilupperà su tre punti cardine: impara, sviluppa e condividi. Nella carriera di un imprenditore c’è il momento di imparare, quello per sviluppare la propria idea e renderla funzionale al proprio business e poi la terza fase per me più importante, ovvero quella di restituire e condividere le proprie competenze. Proprio come in un sistema virtuoso e circolare, vorrei che la nostra presidenza sia ricordata per la condivisione di intenti e per un percorso di crescita che veda tutti noi protagonisti. Insieme per un obiettivo comune, quello di rendere sempre più competitivi noi stessi si come imprenditori che come persone e sviluppare il nostro territorio».

Come sua vice Roberto Grilli ha scelto Federica Balianelli ed insieme sono pronti ad affrontare i prossimi 4 anni di presidenza: «Abbiamo un grandissimo gruppo fatto di persone speciali e molto eterogeneo - continua il neo presidente - e sono sicuro che in questi 4 anni insieme, condividendo idee e progetti, sapremo costruire un futuro migliore per noi e per il nostro territorio investendo sulle nostre competenze». Il suo team sarà composto da imprenditori e professionisti di tutto il territorio anconetano: «Con me ho voluto alcuni tra i migliori giovani imprenditori della provincia, espressione di un territorio virtuoso che va valorizzato ancora di più. Il mio gruppo sarà formato da Claudia Mencarelli, Giacomo Bizzarri, Cecilia Caimmi, Vincenzo Capozzi, Pamela Conti, Martina Brunetti, Annalisa Antonicelli, Jacopo Corona, Matteo Marsili-Guidarelli, Enrico Cerquetella, Giacomo Giovannetti, Paolo Laface, Luca Fava, Martina Giombini, Federico Gennaretti, Luca Bianchi e Claudio Moronci. Saranno 4 anni fantastici e non vedo l'ora di iniziare»