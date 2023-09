La "RoadPol" lancia la campagna sulla sicurezza stradale

“Stay alive and save lives” è lo slogan delle giornate promosse da “ROADPOL”, che nella settimana tra il 16 e il 22 settembre lancia la campagna di impegno a contribuire fattivamente alla sicurezza stradale ai veri ed efficaci protagonisti di ogni iniziativa virtuosa, che sono i conducenti dei veicoli stradali che rispettano le regole del Codice della Strada.”We need you to make Europe’s road safety” intende richiamare il contributo concreto di ciascuno partecipando con un like sul tasto presente nel sito Roadpol.saftydyas.eu, tramite il quale ciascun utente della strada, inserendo la propria mail o il proprio nome, sottoscrive una formale promessa a rispettare le regole di una circolazione sicura sulla strada nell’ottica di una riduzione dell’incidentalità su tutte le strade europee.

La sezione Polizia Stradale di Ancona, coordinata dal Compartimento Polizia Stradale Marche, promuoverà l’iniziativa europea con stand, personale e dotazioni il 20 settembre in uno dei luoghi più suggestivi della città, Piazza Roma, a partire dalle ore 15. Il personale presente sarà a disposizione per illustrare l’iniziativa, oltreché per dimostrare il funzionamento delle apparecchiature speciali in dotazione di reparto per il controllo stradale. Nel contempo, partirà una campagna di controlli mirati alla prevenzione dei principali comportamenti che minano la sicurezza degli utenti della strada, con attivazioni di postazioni mobili per la repressione delle velocità pericolose ed intensificazione dei controlli sulle condizioni psicofisiche dei conducenti sulle principali arterie della provincia. Per l’intera settimana, inoltre, i servizi per reprimere il mancato utilizzo di sistemi di ritenuta a bordo dei veicoli e l’utilizzo dei cellulari e smartphone durante la guida.