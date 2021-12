Ristrutturazione del sottopasso: ripristinata la viabilità

E’ stata ripristinata nella mattinata di oggi, martedì 14 dicembre, la viabilità in via Mameli e in via Verdi, dopo gli ultimi interventi all’ascensore del sottopasso. In particolare via Verdi è tornata transitabile da Senigallia in direzione Ancona anche nel tratto compreso tra le vie Manara e Mameli, mentre è stata ripristinato il transito nel tratto di via Mameli compreso tra via Verdi e via Flaminia.

La modifica viaria era scattata all’inizio dei lavori per la ristrutturazione del sottopasso di via Mameli. «La circolazione nell’area del centro torna alla normalità – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti –.Ringrazio le attività commerciali e i residenti che hanno sopportato i disagi, resi necessari da un’opera a favore di tutta la città».