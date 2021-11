Sostegni dalla Regione, in arrivo ristori per maestri e scuole di sci

In arrivo ristori dalla Regione per i maestri di sci marchigiani. «L'obiettivo - spiega l'agenzia Dire - è quello di sostenere le scuole di sci ed i professionisti che ci lavorano nelle spese di gestione, a seguito delle difficoltà economiche generate dall'emergenza sanitaria. A tale scopo verrà erogato un contributo a fondo perduto una tantum, derivante da trasferimenti statali dei ministeri del Turismo e dell'Economia, per un importo complessivo di quasi 270mila euro».

«Il settore degli sport di montagna- spiega in una nota l'assessore allo Sport, Giorgia Latini- è stato uno dei più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria che ha di fatto vanificato, nella stagione sciistica 2020-2021, il regolare svolgimento della stagione invernale e ha bloccato la possibilità di lavoro per i maestri di sci e le scuole di sci in cui questi erano occupati, creando danni economici significativi per migliaia di famiglie ed imprese. L'augurio è che l'arrivo di queste risorse rappresenti un valido aiuto per tutta la categoria». A beneficiare dei contributi saranno i maestri di sci di tutte le discipline iscritti all'Albo regionale e le scuole di sci operanti nelle Marche.