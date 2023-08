Autotrasporto, sbloccati i fondi per il ristoro del gasolio

ANCONA - Firmati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dell’Economia i decreti che liberano i 300 milioni di euro, previsti sotto forma di credito d’imposta, per il ristoro del gasolio per autotrasporto consumato nel 2022. Di questi, 200 milioni riguardano gli autotrasportatori in c/t, 85 milioni quelli in c/p e 15 milioni per il trasporto viaggiatori. Inoltre, le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’albo nazionale della categoria, che nelle Marche con circa 4.000 aziende di autotrasporto e logistica movimenta la quasi totalità delle merci, sono state escluse definitivamente dal pagamento del contributo per l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per venire incontro alla crisi del comparto.

“Si tratta di risultati importanti per la categoria, frutto di un confronto serrato che abbiamo instaurato con il Ministro Salvini ed il Viceministro Rixi, che ringraziamo per aver mantenuto gli impegni assunti”. Questo il commento del Presidente di Confartigianato Trasporti Marche Elvio Marzocchi e del Vice Presidente Giampaolo Calcabrini che più volte – anche come componenti degli organismi nazionali – hanno sollecitato lo sblocco urgente delle misure concordate per far fronte all’aumento del prezzo del carburante, che subisce evidentemente gli effetti di una speculazione ferragostana, dato che il costo della materia prima è sostanzialmente stabile.

"Confartigianato Trasporti Marche sollecita il controllo sull’applicazione dei prezzi ed invita le compagnie petrolifere a ridurre i prezzi alla pompa- si legge in una nota- la messa a disposizione delle risorse e l’esclusione da ART sono state oggetto di varie riunioni che Confartigianato ha tenuto sui territori con i propri associati, dove è stato rimarcato la necessità di continuare a lavorare anche sul cosiddetto Tavolo delle regole, per garantire regolarità nel mercato e competitività alle imprese del trasporto. Intanto via libera da Mit e Mef al nuovo regolamento sul Marebonus. Il decreto disciplina le modalità di ripartizione ed erogazione di risorse a favore delle imprese di autotrasporto conto terzi che utilizzano le autostrade del mare. Un passo avanti finalizzato al miglioramento della catena intermodale strada-mare per favorire la decongestione della rete viaria e la riduzione degli impatti negativi sul traffico mediante il maggior utilizzo di servizi marittimi ro-ro e ro-pax". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi. Confartigianato Trasporti esprime soddisfazione per l'approvazione del regolamento che permetterà alle imprese di autotrasporto di utilizzare le autostrade del Mare, migliorando anche la qualità del lavoro nel settore".