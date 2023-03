Crisi di personale nei ristoranti, Elis Marchetti su LA7: «Non abbiamo un aiuto cuoco. Non professionisti ci chiedono 4mila euro»

ANCONA - Crisi di personale nei ristoranti, lo chef Elis Marchetti, titolare dle Conero Golf Clib, è intervenuto a "L'aria che tira" su LA7. E' un problema di stipendi? «Noi partiamo da 2.700 euro netti al mese per un direttore di sala e 2.500 euro per lo chief- ha spiegato Marchetti, interrogato sul punto- non abbiamo l'aiuto cuoco, che verrebbe pagato con 1.800 euro». Uno dei principali problemi che sta attanagliando il settore, secondo lo chef è che: «Si trovano lavoratori che provengono da un settore totalmente diverso, vogliono iniziare a lavorare in un ristorante e pretendono uno stipendio altissimo. Ci siamo sentiti chiedere, da non professionisti, anche 4mila euro per la stagione».