Il ristorante "Uliassi" a Masterchef, location della semifinale del cooking-show in onda giovedì su Sky

SENIGALLIA – Sarà il prestigioso ristorante “Uliassi” la location della prova in esterna che gli aspiranti Masterchef dovranno affrontare nella loro corsa verso lo scettro. La puntata di giovedì 22 gennaio di Masterchef Italia vedrà pertanto Senigallia protagonista: per i cinque cuochi amatoriali rimasti in gara (Antonio, Niccolò, Michela, Eleonora e Sara), che si contenderanno l’accesso alla finalissima del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, si apriranno le porte della cucina di uno dei tredici ristoranti che hanno acquisito il prestigioso riconoscimento delle tre stelle Michelin.

Gli aspiranti chef potranno infatti cucinare ai fornelli dello straordinario ristorante senigalliese dello chef Mauro Uliassi (che aveva già partecipato nel 2018 all’edizione “All Stars” del programma, al fianco dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Antonia Klugmann), per quella che costituisce la prova in esterna più impegnativa ed emozionante, il primo vero traguardo della stagione.

La puntata prevederà tra l’altro la presenza del giovanissimo chef Mory Sacko, che al ristorante parigino “MoSuke” ha conquistato a soli 31 anni la sua prima stella Michelin ed è da molti considerato astro nascente della cucina transalpina nonché volto televisivo in Francia. Al termine della semifinale, registrata nei mesi scorsi, i giudici Cannavaccioli, Barbieri e Giorgio Locatelli determineranno chi accederà alla finale che verrà trasmessa la prossima settimana sempre su Sky e NowTv.