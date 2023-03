Prima la rissa, poi il dehor de "La Moretta" ko: piante a terra e vasi rotti

ANCONA- Piante buttate a terra, vasi rotti e danni. I vandali tornano a far visita alla Trattoria La Moretta, lo storico ristorante in Piazza del Papa. Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3:30 circa, nel salotto della città è scoppiata una rissa tra tre giovani culminata nel dehors de La Moretta. «Non è possibile chiudere il ristorante a mezzanotte e la mattina alle 8 trovare i danni. Un giorno è un lampione, un giorno una pianta, un giorno un vetro- dice ormai estenuato il titolare Corrado Bilò-. Probabilmente si tratta di ubriachi che in piena notte, quando ormai la piazza si è svuotata e non ci sono controlli, fanno come vogliono».

Le telecamere del ristorante hanno ripreso tutta la scena. «Ho visto due ragazzi fare a cazzotti e cadere sulle piante, ne hanno rotte tre. Ci sono montati sopra con i piedi, hanno divelto anche le radici. Dalle telecamere sembra che con loro ci fosse anche una donna. Avranno avuto 25 anni… Sono molto dispiaciuto» commenta Bilò. «Chi ci rimette sono sempre io, ho un dehors quindi le mie piante subiscono spesso danni. Non denuncio, sistemo tutto in silenzio sperando che questi atti vandalici non accadano più e invece avvengono continuamente, almeno cinque-sei volte l’anno» prosegue il titolare della Trattoria La Moretta.

Piazza del Papa è presidiata, simili episodi avvengono nel cuore della notte, quando i locali chiudono e le pattuglie sono andate via. «È un periodo di massima tranquillità per la piazza, non si verificano risse. I controlli delle forze dell’ordine ci sono - afferma Bilò-. Queste cose accadono quando la piazza è deserta, ci vorrebbe qualcosa per frenare questi sbandati».