Risparmio Casa apre la nuova sede ad Ancona

Risparmio Casa, la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita ad Ancona, in Via Filonzi 12. Il nuovo store si estende su un’area di oltre 2500 mq e rappresenta un’occasione per offrire nuove opportunità lavorative grazie all’inserimento di 23 nuove risorse.

Con la nuova sede l'azienda tocca il numero di 127 punti vendita. «Siamo orgogliosi del percorso di espansione che la nostra insegna ha avuto sinora nelle Marche, un territorio in cui continuiamo a credere e a investire. Siamo certi che questa apertura rappresenti un’opportunità per l’occupazione locale e tutto l’indotto» affermano Fabio e Stefano Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa. Il punto vendita di Risparmio Casa ad Ancona propone un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Una proposta di oltre 25.000 referenze che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi propri.